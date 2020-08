Lara Gessler na swoim InstaStory zamieściła zdjęcie i bardzo wymowny wpis dotyczący zachowania społeczeństwa w stosunku do ciężarnych. Gwiazda sama jest już w zaawansowanej ciąży i na własnej skórze odczuwa znieczulicę niektórych osób. Co dokładnie się wydarzyło? Dlaczego córka Magdy Gessler postanowiła zareagować? Zobaczcie!

Zobacz także: Lara Gessler eksponuje ciążowe krągłości w obcisłej sukience: "To aż grzech tak wyglądać!"

Lara Gessler oburzona zachowaniem społeczeństwa w stosunku do ciężarnych! "Chyba powinnam zacząć sapać"

Lara Gessler pod koniec kwietnia br. za pośrednictwem Instagrama ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka! Od tamtej pory gwiazda chętnie publikuje zdjęcia, na których pokazuje swoje ciążowe krągłości. Widać, że jest szczęśliwa i bardzo dobrze znosi ciążę. Cały czas jest aktywna i wygląda na to, że nie zamierza zwalniać tempa do samego porodu.

Ale córka Magdy Gessler jest już w zaawansowanej ciąży. Każda kobieta, która urodziła dziecko na pewno doskonale wie, że nawet jeśli pod koniec rozwiązania czuła się dobrze, to duży brzuszek z pewnością nie ułatwiał wykonywania pewnych czynności. Stanie w długich kolejkach w sklepie czy w komunikacji miejskiej na pewno nie należy do najłatwiejszych zadań, zwłaszcza podczas fali upałów. I wygląda na to, że Lara Gessler niestety niezbyt często doświadcza miłych gestów ze strony społeczeństwa. Postanowiła napisać o tym na InstaStory.

Przepuszczanie kobiet w ciąży to mrzonka. Zdarzyło mi się to dopiero dwa razy. Chyba powinnam zacząć sapać - napisała Lara Gessler.

Trudno się nie zgodzić z Larą Gessler. Jej słowa potwierdza wiele eksperymentów społecznych, które pokazują, że niektórzy ludzie w ogóle nie zwracają uwagi na ciężarne stojące np.: w kolejce w sklepie czy autobusie. Miejmy nadzieję, że po takich apelach kobiet w ciąży może chociaż część społeczeństwa zda sobie sprawę, że ten mały, prosty gest, może naprawdę komuś bardzo pomóc.

Instagram

Lara Gessler już niedługo przywita na świecie swoje pierwsze dziecko! Jest już w zaawansowanej ciąży

East News

Gwiazda przyznała na swoim InstaStory, że niestety nasze społeczeństwo nie jest wyczulone na przepuszczanie ciężarnych w kolejkach.