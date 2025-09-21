Lanberry postanowiła spróbować swoich sił na parkiecie "Tańca z gwiazdami" i została uczestniczką 17. edycji show w stacji Polsat. Piosenkarka podkreśla, że udział w programie to dla niej nie tylko wyzwanie zawodowe, ale także spełnienie marzenia. Jej tanecznym partnerem został Piotr Musiałkowski. W premierowym odcinku Lanberry i Piotr zaprezentowali jive’a, za który otrzymali 28 punktów. Dziś para zatańczyła walca wiedeńskiego i wysoko zawiesiła poprzeczkę. Jurorzy byli zachwyceni tym, co zobaczyli na parkiecie.

"Taniec z gwiazdami": Występ Lanberry w drugim odcinku

Lanberry i Piotr Musiałkowski w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami" zatańczyli walca wiedeńskiego do utworu "Stop" i zaprezentowali nie tylko świetną technikę walca, ale także pełen wachlarz pięknych emocji. Po występie pary nawet najsurowsza jurorka, Iwona Pavlović nie ukrywała, że jest pod ogromnym wrażeniem.

Jestem zszokowana. Piotrze, ja Cię nie widziałam. Pierwsze skrzypce dla Ciebie (Lanberry - przyp. red.). Twoja absolutna samodzielność - nie potrzebowałaś ręki partnera, żeby coś zrobić. Twoja świadomość ruchu, twoje piękne obroty wszystkie, poprawność tańca. (...) Po prostu mi naprawdę... aż się uśmiechnęłam! Wow! - przyznała Iwona Pavlović

Ja muszę się zgodzić z Iwoną. (..) Ta rotacja, te obroty świadome twoje naprawdę na wysokim poziomie. I sorry Piotr - ja Ciebie w ogóle nie widziałem! - dodał Rafał Maserak

Ostatecznie Lanberry i Piotr Musiałkowski za swojego walca wiedeńskiego otrzymali 35 punktów. A Wam podobał się ich występ?

