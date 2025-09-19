Barbara Bursztynowicz, była gwiazda "Klanu", choć zakończyła już przygodę z serialem, to w "Tańcu z Gwiazdami" w wyjątkowy sposób pożegnała się z hitową telenowelą. Nie było to łatwe doświadczenie, a teraz w wywiadzie dla Party.pl aktorka zdradza, jakie towarzyszyły jej emocje...

Reklama

Barbara Bursztynowicz porusza w "Tańcu z Gwiazdami"

Barbara Bursztynowicz to 71-letnia aktorka teatralna, telewizyjna i dubbingowa, znana przede wszystkim z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu „Klan”, choć w tym roku podjęła decyzję o rozstaniu z produkcją. Kilka miesięcy temu dołączyła do obsady nowej edycji programu „Tańca z Gwiazdami” emitowanego w Polsacie, a jej tanecznym partnerem jest Michał Kassin. Aktorka przyjęła zaproszenie do udziału w programie pod pewnymi warunkami: chciała w początkowych występach tańczyć w długich sukniach i do spokojniejszych utworów, aby czuć się komfortowo. W pierwszym odcinku programu jej walc angielski do utworu „Życie jest nowelą”, czyli piosenka z serialu „Klan” wzbudził silne emocje, a jej występ wywołał łzy.

Barbara Bursztynowicz o "Tańcu z Gwiazdami"

Barbara Bursztynowicz w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim wróciła do pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Aktorka już nie zamierza tego ukrywać. Emocje po programie już opadły?

To jest coś, z czym mierzę się po raz pierwszy. (..) Emocje będą trwały, dopóki nie przestaniemy być w tym, wspaniałym zresztą, programie. (...) To wspaniałe, że spędzamy tu dużo wspaniałych chwil poza tymi emocjami, kiedy boimy się czy podołamy. - wyznała szczerze Barbara Bursztynowicz

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Barbarą Bursztynowicz! Aktorka powiedziała to wprost.

Zobacz także:

Reklama