Bursztynowicz nie ukrywa emocji po 1. odcinku "Tańca z Gwiazdami". Powiedziała prawdę
Barbara Bursztynowicz, aktorka i uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" już w pierwszym odcinku poruszyła do łez. Teraz sama ocenia to, co się wydarzyło. Widzowie tanecznego show są przygotowani na kolejne wielkie emocje? Aktorka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
Barbara Bursztynowicz, była gwiazda "Klanu", choć zakończyła już przygodę z serialem, to w "Tańcu z Gwiazdami" w wyjątkowy sposób pożegnała się z hitową telenowelą. Nie było to łatwe doświadczenie, a teraz w wywiadzie dla Party.pl aktorka zdradza, jakie towarzyszyły jej emocje...
Barbara Bursztynowicz porusza w "Tańcu z Gwiazdami"
Barbara Bursztynowicz to 71-letnia aktorka teatralna, telewizyjna i dubbingowa, znana przede wszystkim z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu „Klan”, choć w tym roku podjęła decyzję o rozstaniu z produkcją. Kilka miesięcy temu dołączyła do obsady nowej edycji programu „Tańca z Gwiazdami” emitowanego w Polsacie, a jej tanecznym partnerem jest Michał Kassin. Aktorka przyjęła zaproszenie do udziału w programie pod pewnymi warunkami: chciała w początkowych występach tańczyć w długich sukniach i do spokojniejszych utworów, aby czuć się komfortowo. W pierwszym odcinku programu jej walc angielski do utworu „Życie jest nowelą”, czyli piosenka z serialu „Klan” wzbudził silne emocje, a jej występ wywołał łzy.
Barbara Bursztynowicz o "Tańcu z Gwiazdami"
Barbara Bursztynowicz w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim wróciła do pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Aktorka już nie zamierza tego ukrywać. Emocje po programie już opadły?
To jest coś, z czym mierzę się po raz pierwszy. (..) Emocje będą trwały, dopóki nie przestaniemy być w tym, wspaniałym zresztą, programie. (...) To wspaniałe, że spędzamy tu dużo wspaniałych chwil poza tymi emocjami, kiedy boimy się czy podołamy.
Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Barbarą Bursztynowicz! Aktorka powiedziała to wprost.
