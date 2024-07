Czwarty singiel z albumu Lady Gagi "Born This Way", który został wydany w sierpniu bieżącego roku sprzedał się w ponad 5.000.000 cyfrowych egzemplarzach, w tym milion sztuk w samych Stanach Zjedoczonych, co oznacza że piosenka zdobyła status platyny i ustanowiłą rekord najchętniej kupowanej piosenki w formie cyfrowej.



Dodatkowo utwór, który przez ostatni miesiąc utrzymywał się w Top 10 zestawienia Billboard Hot 100, w tym tygodniu znajdzie się na 12 miejscu najważniejszej listy przebojów w USA.



Gratulujemy sukcesu!



