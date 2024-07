Lady Gaga bije rekordy popularności na całym świecie. Kontrowersyjna gwiazda nie zmniejsza tempa i zaledwie kilka miesięcy po ukazaniu się płyty „Born This Way” gwiazda pracuje już nad kolejnym krążkiem. Okazuje się, że Lady Gaga nie zapomina również o swoim życiu prywatnym. Artystka zdradziła ostatnio, że odezwał się w niej instynkt macierzyński!

- Mam silny instynkt macierzyński, ale nie czuję potrzeby, żeby zajść w ciążę. Za jakiś czas owszem, ale nie dziś. Poza tym fani by mnie zabili. Nie jestem na to gotowa. Chcę nagrać jeszcze co najmniej dziesięć płyt nim zdecyduje się na dziecko- wyznała w programie „The Jonathan Ross Show”.

Patrząc na tempo pracy Lady Gagi można przypuszczać, że nie będziemy musieli długo czekać na dziecko artystki! Ciekawe jak gwiazda będzie ubierać swoją pociechę. Znając jej szalony styl z pewnością nie będą to zwyczajne ciuszki…

