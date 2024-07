Na lotnisku w Japonii Lady Gaga wsiadła do samolotu w czarno-białej sukni i butach Alexandra McQueena. Niestety ten i tak imponujący strój nie był na tyle fantastyczny, by pojawić się w nim w swojej ojczyźnie. Po kilku godzinach, już w Nowym Jorku wysiadła w niesamowitym białym stroju!

Biel, skrzydełka.... Gaga wyglądała niczym wróżka! To zupełnie coś innego, po przebieraniu się w mięso i innego rodzaju "powtorki".

Germanotta spędziła święta w gronie rodziny, ale tuż po nich szykuje się do koncertowania. Jak myślicie, co założyła na Wigilię?

