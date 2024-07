Lady Gaga nie przestaje szokować. Znana z miłości do kontrowersji gwiazda trafiła na okładkę "Vanity Fair". W styczniowym wydaniu popularnego amerykańskiego magazynu poświęconego modzie, kulturze oraz życiu gwiazd pojawi się sesja zdjęciowa wykonana przez legendarną fotografkę Annie Leibovitz. W środku znajdzie się także obszerny wywiad, który został opatrzony zdjęciami m.in. nagiej Lady Gagi.



Zdjęcia idealnie wpisują się w wizerunek piosenkarki. Nieskrępowana Lady Gaga pozuje w miejscach, które na pozór mogą gorszyć czytelnika.



O ile jeszcze kilka lat temu taka sesja mogły by sprowokować do licznych dyskusji, tak w przypadku Lady Gagi ciężko o jakąś większą kontrowersję. W końcu poprzeczkę zawiesiła sobie bardzo wysoko.



