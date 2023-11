Ostatnio nazwisko Lady Gagi pojawia się w mediach głównie w kontekście kolejnych skandali. Najpierw przez wiele miesięcy nie mówiło się o niczym innym, niż romans gwiazdy z Bradleyem Cooperem. Para poznała się na planie filmu "Narodziny gwiazdy" i ponoć od razu poczuła do siebie miętę. Ani Gadze, ani Cooperowi nie przeszkadzało ponoć, że oboje w tym czasie mieli innych partnerów. Artystka zerwała jednak zaręczyny, natomiast Cooper przez kilka kolejnych miesięcy udawał, że jest szczęśliwy z Iriną Shayk. Dopiero w czerwcu tego roku zakończył tę relację i ponoć od razu zaczął zamieszkał z Lady Gagą.

Tymczasem artystka ma nowe problemy, które nie są jednak związane z uczuciami, lecz z utworem "Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy". Lady Gaga została bowiem oskarżona o... kradzież! Pewien muzyk uważa, ze popularny utwór to plagiat.

Lady Gaga dopuściła się plagiatu?

Utwór "Shallow", który stworzyła Lady Gaga do utworu "Narodziny gwiazdy", był hitem przez wiele miesięcy i nie schodził z list przebojów. Podbił serca nie tylko fanów, ale i krytyków, co zaowocowało licznymi nagrodami dla Gagi. Artystka otrzymała m.in. Oscara i Złotego Globa w kategorii "Najlepsza piosenka filmowa". Okazuje się jednak, że muzyk Steve Ronsen nie podziela zachwytów i właśnie oskarżył Lady Gagę o plagiat! Jego zdaniem utwór jest kopią produkcji "Almost" z 2012 roku!

Sprawa nie zakończy się tylko na oskarżeniach, ponieważ Steve złożył już pozew do sądu przeciwko Lady Gadze! Muzyk domaga się odszkodowania w wysokości miliona dolarów.

Starając się polubownie rozwiązać tę sprawę, kilka miesięcy temu, moje biuro dostarczyło zespołowi prawnemu Lady Gagi, na ich prośbę, oficjalny raport znanego i szanowanego muzykologa i profesora, który potwierdził, że istnieją znaczne podobieństwa tempa, melodii, rytmu i harmonii między dwoma omawianymi utworami. Zespół Lady Gagi nie dostarczył jeszcze do mojego biura raportu przeciwnego muzykologa, o który wielokrotnie prosiliśmy - napisał Steve Ronsen w oświadczeniu.

Lady Gaga milczy w tej sprawie, natomiast głos zabrał Orin Snyder, który reprezentuje ją w sądzie.

Pan Ronsen i jego prawnik chcą dostać tak zwane łatwe pieniądze od artystki z sukcesami. To haniebne i złe. (...) Jeśli pan Shirian będzie kontynuował tę sprawę, Lady Gaga stanie do walki i zwycięży - powiedział Snyder.

Posłuchajcie obu utworów. Uważacie, że "Shallow" faktycznie jest plagiatem?

Lady Gaga jest podejrzewana o romans z Bradleyem Cooperem

Para wykonuje razem hitowy utwór "Shallow"