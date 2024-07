Lady Gaga pojawiła się na tegorocznej paradzie równości w Nowym Jorku. Przygotowania do tego wydarzenia uwieczniła zdjęciami, których mnóstwo zamieściła na swoim twitterowym koncie.

Lady Gaga jak zwykle wyglądała jak prawdziwa gwiazda. Lady Gaga na paradzie równości w NYC pojawiła się w czarnym kombinezonie Maisona Martina Margieli, który aktualnie jest przeceniony. W jednym z internetowych sklepów można go kupić za ok. 2,600 złotych. Wcześniej kosztował, bagatela ok. 6,540 złotych. Tak, czy siak cieszymy się, że Lady Gaga wraca na "salony". Już nie możemy doczekać się jej kolejnych stylizacji!

