Lady Gaga ma nowego chłopaka! Wokalistka pokazała namiętne zdjęcie ze swoim wybrankiem!

Lady Gaga nie jest już singielką! Jej serce skradł przystojny przedsiębiorca Michael Polansky. Wygląda na to, że para jest w sobie szaleńczo zakochana, a wokalistka postanowiła przestać ukrywać przed światem swoje gorące uczucie. Intymnym zdjęciem z ukochanym piosenkarka pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Lady Gaga ma nowego partnera!

W życiu Lady Gagi zaszły ostatnio poważne zmiany! Artystka diametralnie zmieniła swój wizerunek i przefarbowała włosy na odważny, różowy kolor, a ponadto znalazła szczęście u boku prawdziwego przystojniaka. Piosenkarka nie chce już go dłużej ukrywać i w końcu pochwaliła się swoim ukochanym w sieci. Kim jest jej wybranek?

Niestety na ten moment niewiele o nim wiadomo. Partner wokalistki nazywa się Michael Polansky, ma 33 lata i jest przedsiębiorcą oraz inwestorem, a także prezesem grupy Parker. Jednak z całą pewnością można stwierdzić, że Michael to prawdziwy przystojniak! Nic dziwnego, że piosenkarka jest nim tak bardzo zauroczona. To wszystko można wyczytać z najnowszego zdjęcia artystki, które wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród fanów gwiazdy. Piosenkara i jej ukochany spędzają razem czas na jachcie. Na fotografii para czule przytula się do siebie, a Michael namiętnie patrzy się na swoją ukochaną. Widać, że to prawdziwa miłość!

Cieszymy się, że wokalistka w końcu znalazła szczęście u boku tak przystojnego mężczyzny. Miejmy nadzieję, że ich związek będzie naprawdę udany i będą potrafili stworzyć zgraną parę!

Widać, że miłość bardzo służy wokalistce! Teraz Lady Gaga po prostu promienieje ze szczęścia!