To, że Lady Gaga nie jest do końca normalna wiemy już odkąd pojawiła się na muzycznym rynku. Ale właśnie w tej wysublimowanej oryginalności jest jej cały urok. Jednak ostatnie wyznanie nas nieco zaniepokoiło. Artystka swierdziła, że ma dwie dusze, a co za tym idzie dwie osobowości.

Stwierdziła, że drzemie w niej dusza ciotki zmarłej w wieku 19 lat.

- Ja naprawdę wierzę w to, że mam dwa serca i dwie dusze. Żyję życiem mojej ciotki, która zmarła jako dziewica nie miała szansy doświadczyć wielu rzeczy. Myślę, że godzę śpiewanie z działalnością humanitarną, bo ona była dobrym człowiekiem, ale nie miała czasu, aby zrobić coś dobrego dla świata - powiedziała w wywiadzie dla magazynu "Women’s Wear Daily".

Trochę przerażające wyznanie, prawda?