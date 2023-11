91. gala rozdania Oscarów za nami. Wiązała się nie tylko z wręczeniem statuetek, ale również ze słynnymi już imprezami, które zawsze odbywają się po oficjalnej części. Najpopularniejsze oscarowe after party to od lat impreza „The Party”, na której bawią się największe nazwiska Hollywood. Konkurencyjne imprezy organizuje m.in. Elton John, to na jego przyjęciu bawiła się Weronika Rosati, oraz Madonna.

Ekskluzywne zdjęcia z oscarowej imprezy!

Partnerem najsłynniejszej imprezy został magazyn „TIME”. Wszyscy goście otrzymali zakaz wpisów w mediach społecznościowych i ta zasada była ściśle przestrzegana. Jednak pojawiły się ekskluzywne zdjęcia imprezowiczów, a zrobił je znany artysta i fotograf JR. Na zdjęciach zobaczymy Madonnę i Lady Gagę, Astona Kutchera i Milę Kunis oraz Swae Lee. Takich ujęć nikt nie spodziewał się zobaczyć!

Konflikt między gwiazdami zakończony?

Między Madonną i Lady Gagą od lat trwał konflikt. Zaczął się od piosenki Born This Way, Madonna uznała wtedy, że jest to plagiat jej utworu Express Yourself. Jaki widać na zdjęciach kontakty między gwiazdami mają się doskonale i po dawnym sporze nie ma już nawet śladu. W końcu zdobywczyni Oscara znalazła się na liście gości przyjęcia u Madonny. Sama królowa popu opublikowała ich wspólne zdjęcie!

Lady Gaga z Oscarem

