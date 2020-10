Warszawa w czerwonej strefie? "Granica została przekroczona"! Jakie obostrzenia zostaną wprowadzone? 

Warszawa już wkrótce trafi do strefy czerwonej? Najnowsze dane dotyczące wzrostu liczby osób zakażonych koronawirusem w stolicy wskazują, że na najbliższej konferencji prasowej Ministerstwo Zdrowia ogłosi, że stolica dołączy do miast objętych czerwoną strefą! Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy? Jakie obostrzenia zostaną wprowadzone?

Strefa czerwona w Warszawie?

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia w rozmowie z portalem Onet.pl przyznał, że w najbliższy czwartek (15 października) zostaną zaktualizowane strefy w Polsce. Czy wtedy też dowiemy się, że w Warszawie zostanie wprowadzona strefa czerwona? Według doniesień portalu wszystko na to wskazuje! W ostatnich dwóch tygodniach w stolicy wykryto 2 832 przypadki zakażeń koronawirusa, a to oznacza, że granica miedzy strefą żółtą a czerwoną została już przekroczona - według obliczeń Onetu granica między strefami wynosi 2 149!

Nie ma więc wątpliwości, że wspomniana granica między strefą żółtą a czerwoną została przekroczona i to z dużą nawiązką. To m.in. wynik tego, że tylko w ciągu ostatniej doby odnotowano w stolicy 350 nowych zachorowań na COVID-19 - czytamy na onet.pl.

Czy władze przygotowują się do wprowadzenia czerwonej strefy w Warszawie?

Na razie nie mamy informacji ze strony organów państwowych, by Warszawa miała stać się strefą czerwoną. Liczymy, że jeżeli taka decyzja zapadnie, dowiemy się o tym wcześniej, a nie w czwartek z konferencji prasowej w telewizji i że rząd skonsultuje to z nami - w rozmowie z portalem skomentowała rzecznicza stołecznego Ratusza, Karolina Gałecka.

Czy już w czwartek 15 października Ministerstwo Zdrowia ogłosi, że Warszawa zostaje objęta strefą czerwoną? Jeżeli tak to mieszkańców stolicy czekają kolejne obostrzenia.

W strefach czerwonych od 10 października obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, zamknięte zostaną wesołe miasteczka i parki rozrywki. Lokale gastronomiczne są otwarte tylko w wyznaczonych godzinach.

W strefie czerwonej – prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu - czytamy na stronie gov.pl

W strefie czerwonej na weselach może bawić się 50 osób (z wyjątkiem obsługi), a wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

Wszystkie informacje dotyczące obostrzeń z strefach żółtej i czerwonej znajdziecie TUTAJ.

Myślicie, że Warszawa znajdzie się w strefie czerwonej?

