Wreszcie otwarcie hoteli, handlu i ogródków restauracyjnych! Padła konkretna data!

Czy wkrótce będziemy mogli wybrać się do galerii handlowej, restauracji i zarezerwować pokój w hotelu? Wiele wskazuje na to, że tak! Po miesiącach restrykcyjnych ograniczeń, w końcu jest nadzieja na odmrożenie sektorów handlu, gastronomii i hotelarstwa. Jak informuje Business Insider, Jarosław Gowin na poniedziałkowym spotkaniu z Radą Przedsiębiorczości miał zgodzić się na otworzenie tych branż i to już za kilka dni! Jest jednak kilka warunków. Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: Co z pierwszymi komuniami? Są już oficjalne informacje w sprawie organizacji uroczystości!

Odmrożenie dalszych sektorów gospodarki już za kilka dni?

Restrykcje i obostrzenia towarzyszą nam już od przeszło roku i wszyscy są już naprawdę zmęczeni całą sytuacją. Jednak trzecia fala pandemii koronawirusa pokazała, że wciąż musimy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Ostatnie dane z Ministerstwa Zdrowia dają jednak nadzieję, że już wkrótce chociaż po części zostaną odblokowane kolejne sektory gospodarki. Chodzi o handel, gastronomię i hotelarstwo.

Jak wynika z ustaleń portalu Business Insider, Jarosław Gowin miał zgodzić się z przedstawicielami Rady Przedsiębiorczości na otwarcie hoteli przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz zachowaniu obłożenia 50% dostępnych miejsc, uruchomienie handlu oraz gastronomii w ogródkach restauracyjnych. Odmrożenie tych sektorów gospodarki miałoby nastąpić tuż po weekendzie majowym, czyli od 4 maja.

Czy tak ostatecznie się stanie? Wszystko zależy od tego, jakie decyzje zapadną podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które jest zaplanowane na najbliższą środę. Tuż po nim ma odbyć się konferencja prasowa podczas której rządzący poinformują o szczegółach luzowania obostrzeń.

Miejmy nadzieję, że te doniesienia się potwierdzą i już za niewiele ponad tydzień będziemy mogli wybrać się na zakupy do galerii handlowej, zjeść posiłek w ogródku restauracyjnym, czy zaplanować urlop! Na razie jednak trzeba jeszcze poczekać na oficjalne ogłoszenie tych informacji ze strony rządu.

East News

Jak informuje Business Insider jest szansa, że po weekendzie majowym zostaną odblokowane kolejne sektory gospodarki. Oczywiście jeżeli to nastąpi, wszystkie branże będą działać pod ścisłym rygorem sanitarnym i pod pewnymi ograniczeniami.