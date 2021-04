Co z pierwszymi komuniami? Są już oficjalne informacje w sprawie organizacji uroczystości!

Czy przez pandemię koronawirusa w tym roku odbędą się pierwsze komunie święte? To pytanie z pewnością zadawali sobie rodzice wszystkich dzieci, które przygotowywały się do uroczystości. Do tej pory nie wiadomo było, czy i w ogóle jak mają się odbyć pierwsze komunie w Polsce. Teraz część diecezji wydała komunikaty w których informuje, jak ma wyglądać tak ważna uroczystość.

Komunie odbędą się w małych grupach

Jeszcze kilka tygodni temu minister zdrowia w wywiadzie dla radia RMF FM nie odpowiedział jednoznacznie, czy w maju będzie możliwość organizowania pierwszej komunii. Adam Niedzielski powiedział wówczas, że priorytetową sprawą jest powrót uczniów do szkół.

Teraz głos w sprawie pierwszej komunii świętej zabrały diecezje. Większość diecezji zwraca uwagę, że uroczystości powinny być organizowane w małych grupach i z zachowaniem obowiązujących restrykcji.

Ustalenie terminów uroczystości, jak i formy przygotowania dzieci do przyjęcia sakramentów, należy omówić z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy zagwarantować dodatkowe terminy uroczystości- informuje przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Gnieźnieńskiej ksiądz Jakub Dębiec.

Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki dodał z kolei, że pierwszej komunii świętej można również udzielać w dni powszednie oraz podczas mszy w niedzielę.

Pierwszej Komunii świętej udzielamy podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych, na które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje- informuje abp Wiktor Skworc.

Stanowisko w sprawie pierwszych komunii świętych znalazło się również na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W odpowiedzi na często pojawiające się pytania, kierowane przez kapłanów oraz wiernych świeckich, informujemy, że tegoroczne I Komunie Święte w naszej diecezji mogą odbywać się zwyczajowo w miesiącach maju i czerwcu. Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się zorganizowanie uroczystości w mniejszych grupach, podczas dodatkowych Mszy Świętych (także w różnych terminach, jeśli jest taka potrzeba), uwzględniając wszystkie inne wytyczne sanitarne- czytamy z kolei na Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W tym roku pierwsze komunie święte mają się odbywać w małych grupach.