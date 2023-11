Kylie Jenner jest przyrodnią siostrą Kim Kardashian i najmłodszą z klanu słynnych sióstr. Mimo to, 21 latka mogłaby obdzielić swoimi życiowymi doświadczeniami niejedną osobę. W tym roku Kylie urodziła swoje pierwsze dziecko, a magazyn Forbes oszacował jej majątek na 900 milionów dolarów! Możliwe, że gwiazda będzie najmłodszą miliarderką w historii i prześcignie Marka Zuckenberga, który pierwszy miliard zarobił mając 23 lata. Co stoi za sukcesem młodej gwiazdy? Instagram!

Kosmetyki od Kylie Jenner

Wszystko zaczęło się dwa lata temu, gdy Kylie wypuściła na rynek swoje pierwsze pomadki i konturówki, które okazały się ogromnym sukcesem. Z czasem gwiazda poszerzyła swoją linię kosmetyków o kolejne produkty: cienie do powiek, korektor, rozświetlacze, bronzery. Kylie osiągnęła sukces, dzięki bardzo dobrej jakości produktów, doskonałemu marketingowi, wyczuciu trendów. Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia marki są dla niej media społecznościowe, dlatego gwiazda nigdy nie rusza się z domu bez telefonu!



„Instagram jest niewiarygodną platformą – wyjaśnia Jenner. – Dzięki nim z łatwością komunikuję się z fanami i klientami.”

Instagram i Snapchat, sposób na sukces!

Kylie nie rozstaje się z telefonem i zawsze dzieli się z fanami chwilami ze swojego życia poprzez zdjęcia na Instagramie (jej profil obserwuje 112 milinów osób!), czy relacje na Snapchacie. Jej media społecznościowe są miejscem, gdzie nie tylko chwali się pięknymi zdjęciami, ale też reklamuje swoje kosmetyki, informuje o nowościach czy promocjach. Gwiazda doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielką moc ma Internet, dlatego nigdy nie zapomina o swoich obserwatorach i jest pod telefonem cały czas, nawet będąc na wakacjach! To właśnie zapewniło sukces jej firmie – Kylie jest zawsze blisko swoich fanów i na bieżąco pokazuje im swoje życie. Nie każdemu może to się podobać, jednak patrząc na jej majątek, można łatwo dojść do wniosku, że ta strategia jest skuteczna!

