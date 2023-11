Aleksander Kwaśniewski w rozmowie w Moniką Olejnik w programie "Kropka nad i" przyznał, że odejście Grzegorza Miecugowa jest wielką stratą.

To jest moje pokolenie, był o rok młodszy. Walczył o wolne media, był człowiekiem niezwykłym i to jest bardzo smutne, bo to jest wielka strata. Odszedł za młodo, 61 lat to nie jest czas na umieranie. A co jest jeszcze bardziej smutne? Że ten obóz rozsądku, obóz ludzi utalentowanych, nowoczesnych, europejskich bardzo nam się kurczy. Straciliśmy w ciągu kilku dni Janusza Głowackiego, świetnego pisarza, straciliśmy Grzegorza Miecugowa wybitnego dziennikarza, twórcę medialnego. Smutno, smutno...- przyznał przed kamerami.