Któż by nie chciał zamieszkać nad brzegiem morza w pięknym apartamentowcu chronionym przez rzeszę ochroniarzy.... Nie każdy ma jednak takie szczęście, bowiem za metr kwadratowy takiego lokum w Gdańsku trzeba zapłacić od 10 do 18 tysięcy złotych.



Na szczęście córka byłej prezydenckiej pary może sobie na to pozwolić. Od pewnego czasu spędza więcej czasu w Gdańsku aniżeli w Warszawie. Jak donosi "Fakt" właśnie kupiła tam jedno z takich mieszkań. Jej lokum ma ponad 70-metrów, a z okien może podziwiać Bałtyk.



Aleksandra Kwaśniewska będzie mieć na plażę jedynie kilka kroków. Jak spekuluje dziennik nowy dom wraz z wykończeniem kosztował okrągły milion złotych.

