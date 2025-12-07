Już niedługo w życiu Andziaks nadejdzie wyjątkowy moment. Influencerka jakiś czas temu ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. W mediach społecznościowych pokazała wyraźnie zaokrąglony ciążowy brzuch i zapowiedziała, że jej rodzina się powiększy. Już teraz widać, że Andziaks i jej partner Luka nie mogą się doczekać przyjścia na świat nowego członka rodziny.

Kuzynka Luki o ciąży Andziaks

Angelika Trochonowicz znana również jako Andziaks na dniach przywita na świecie dziecko. Wróciliśmy wspomnieniami do chwili kiedy to kuzynka Luki dowiedziała się o ciąży Angeliki. Jak zareagowała Sara?

Ja byłam w szoku. W totalnym szoku. Totalnie się nie spodziewałam. Myślałam, że to żart, jak to u nich bywa - wyjawiła Sara.

W dalszej części rozmowy z naszym reporterem Sara wyznała, że pomimo zaskoczenia bardzo się ucieszyła, ponieważ wiedziała, jak bardzo Andziaks i Luka chcieli mieć kolejne dziecko.

Bardzo się ucieszyłam od razu. Szczególnie że wiedziałam, jakie to dziecko jest chciane i jakie będzie kochane - dodała kuzynka Luki.

