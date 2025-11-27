Angelika Trochonowicz, jedna z najpopularniejszych influencerek znana jako Andziaks oraz jej mąż, Łukasz Trochonowicz jakiś czas temu ogłosili radosną nowinę, że spodziewają się drugiego dziecka. Influencerka poinformowała o ciąży latem, a jakiś czas temu zdradzili, że spodziewają się narodzin synka. Para ma już córkę Charlie, a która niebawem zostanie starszą siostrą. Andziaks właśnie zaskoczyła nowym zdjęciem, a jej fani sądzą, że właśnie przygotowuje się do porodu:

Coś czuję, że to dziś lub jutro. Zdrowia - pisze jedna z fanek

Emocje i oczekiwanie na pierwsze zdjęcie synka rosną z każdą chwilą!

Andziaks opublikowała to zdjęcie tuż przed porodem

Początkowo Andziaks i Luka nie zdradzali płci dziecka, ostatecznie zorganizowali huczne gender reveal party. Wydarzenie odbyło się w Pałacu Mała Wieś niedaleko Warszawy, czyli w tej samej lokalizacji, w której wcześniej świętowali swój ślub. Kulminacyjnym momentem imprezy było odpalenie niebieskiego dymu, który potwierdził, że para spodziewa się chłopca. Imię dziecka nie zostało jeszcze ujawnione, a Luka nie ukrywał, że nie do końca zgadzają się w tej sprawie i ich propozycje były zupełnie inne.

Niedawno w rozmowie z Party.pl, Luka Trochonowicz przyznał, że wiąże ze swoim synem wielkie nadzieje. Stwierdził, że nie zamierza przekładać na syna swoich niespełnionych marzeń o karierze sportowej, ale z humorem zasugerował, że widzi go w roli piłkarza. Ostatnio para wybrała się na krótki urlop, a teraz Andziaks pochwaliła się wspólnym zdjęciem i mocno zaskoczyła swoich obserwatorów.

Para nie ujawniła dokładnego terminu porodu, ale wiele wskazuje na to, że to już lada chwila. Po publikacji nowego zdjęcia, na którym ciężarna Andziaks pozuje w luźnym zestawie dzianinowym z dużą torbą internauci sugerują, że być może przygotowuje się już do pobytu w szpitalu...

Czekamy na Ciebie bobasku mały, zdrówka

Andzia, życzę wam dużo zdrówka i spokoju w nadchodzących dniach i tygodniach, wszyscy czekamy na dzidzię

A po cichu liczyłam na grudniowego bobasa. Powodzenia!

