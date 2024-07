Kacper Kuszewski doskonale wie jak zawalczyć o kryształową kulę "Tańca z gwiazdami". Aktor z tygodnia na tydzień zdobywa coraz więcej głosów, jednak to we wczorajszym odcinku bezlitośnie "skosił" konkurencję.



Podejrzewamy, że Kuszewski swoim występem rozpalił do czerwoności zmysły niejednej widzki. Podczas tanecznych wygibasów pokazał co kryje pod swoją koszulą. Podejrzewamy, że te widoki przysporzyły mu głosów.



W sumie z prezentacją swojego torsu Kacper Kuszewski mógł poczekać do trudniejszych etapów show... Tak czy inaczej, czy Kuszewski bez koszulki jest sexy?





