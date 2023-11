Basia Kurdej-Szatan została ostatnio zwolniona z TVP. Prezenterka i aktorka nie poprowadzi już czterech programów, które cieszą się wielką popularnością, mianowicie "The Voice of Poland", "The Voice Kids", "Dance, dance, dance" oraz "Kocham Cię, Polsko". 33-latka długo nie była jednak bez pracy. W niedzielę wieczorem wraz z Maciejem Dowborem i Maciejem Rockiem poprowadziła "Jedziemy na wakacje", czyli Przebojowe Opole. Jak wypadła?

Basia Kurdej-Szatan w Polsacie

Basia Kurdej-Szatan o tym, że traci pracę dowiedziała się z rozmowy telefonicznej.

Nie dziękuję za sposób pożegnania się ze mną. Chyba po paru latach prowadzenia tylu programów i bycia jedną z "twarzy TVP" - jak mnie określono - można było zrobić to w bardziej elegancki sposób niż jeden informacyjny telefon wykonany przez kolegę z produkcji. No trudno. Tak czy siak - było wspaniale! :))) - napisała na Instagramie aktorka.

Wcześniej podziękowała widzom i kolegom z pracy za wspólne lata. I życzyła powodzenia nowej prowadzącej Idzie Nowakowskiej.

Basia nie była jednak długo bez pracy. W niedzielę była jedną z prowadzących koncert w Opolu! Na scenę zaproszeni byli wspaniali artyści, m.in. Shaggy, zespół Wilki, Jenny Berggren z zespołu Ace of Base, a także Krzysztof Cugowski.

Basia na scenie zaprezentowała się w długiej różowej sukience. Uśmiech nie schodził jej z twarzy i widać, że aktorka zapomniała już o przykrościach, które spotkały ją od strony TVP.

Bądźcie z nami od 20.05 ! Będzie gorrrrącooo ???????????? - zapraszała Basia do oglądania programu.

Jak 33-latka poradziła sobie na scenie?

Basia Kurdej-Szatan w Opolu

