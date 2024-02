Z marmoladą, budyniem czy czekoladą? Każdy z nas ma swojego ulubionego pączka, którego musi zjeść w tłusty czwartek. Istnieją jednak luksusowe pączki ze złotem, które są produkowane w ograniczonej ilości tylko w ten wyjątkowy dzień. Dominik Rupiński polski youtuber postanowił zakupić tego pączka i zrelacjonować w mediach społecznościowych jego degustacje. Czy było warto? On nie ma wątpliwości...

Dominik Rupiński kupił pączka za 100 zł

Tłusty czwartek jest dniem, w którym liczenie kalorii staję się nieważne. Tego dnia chyba każdy Polak musi zjeść co najmniej jednego pączka, choć zazwyczaj jest ich o wiele więcej. Co roku dużą sensacje wzbudzają pączki Magdy Gessler, które nie należą do najtańszych. W tym roku to ceny pączków u Kuby Wojewódzkiego wywołały burzę w mediach społecznościowych — jednak nie tylko one. Znany influencer i youtuber Dominik Rupiński postanowił udać się do jednej z warszawskich piekarni, by zakupić limitowanego pączka za 100 zł. Czy było warto? Zobaczcie sami!

Jest słuchajcie olbrzymi. Ma 24k złoto a w środku nadzienie z mascarpone z szafranem. Kosztował 100 zł i uwaga było ich tylko 10 na Warszawę i ja kupiłem właśnie ostatni — zdradził influencer.

Jak smakuje pączek za 100 złotych z 24k złotem? Większość z nas może się tylko domyślać, jednak nieliczni mieli okazje go skosztować. Dominik Rupiński, który postanowił nagrać degustacje pączka zapewnia, że był on najlepszym pączkiem w jego życiu.

Trzeba przyznać, że ciasto tego pączka jest po prostu perfekcyjne. Jest mięciutkie, sprężyste i nie jest suche. Samo nadzienie w sobie jest ekstra delikatne, rozpływa się niczym pyszny serek. Myślałem, że będzie bardziej wyczuwany szafran. Generalnie jest to najlepszy pączek jakiekolwiek jadłem, ale czy był wart 100 zł? Zapewne cena jest adekwatna, jeżeli chodzi o to złoto, którego finalnie w smaku nie czujecie — zdradziła na nagraniu.

Dominik Rupiński Instagram @domnikrupinski

Pod filmikiem Rupińskiego pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy byli zaskoczeni wygórowaną ceną za pączka.

Ja, gdybym kupiła za tyle pieniędzy pączka to bym go oprawiła, a nie zjadła

Tymczasem w Biedronce za tą kwotę kupisz 480 pączków

Co pączek, który kosztuje 100 zł? Nie ma chyba już na co pieniędzy wydawać

Mnie to by było szkoda zjeść, zostawiłbym na przyszły rok — piszą internauci.

Złoto kosztuje, szafran też jest bardzo drogi, więc koszt samych produktów jest spory

A wy kupilibyście pączka za 100 zł?

