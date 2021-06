Kult przekłada koncerty z powodu stanu zdrowia Kazika Staszewskiego! "Walka trwa" 

W dalszym ciągu nie milkną echa sprawy milionowych dotacji dla artystów, którzy na skutek pandemii koronawirusa , wykazali straty finansowe. Wśród beneficjantów funduszu jest również Sławomir Świerzyński z "Bayer Full". Ostatnio muzyk gościł w programie na antenie Polsat News i został zapytany o wypłaty z Funduszu Wsparcia Kultury. Lider grupy disco polo między innymi nie szczędził gorzkich słów dla Kazika Staszewskiego, który ostatnio krytycznie odniósł się do sprawy dotacji dla artystów. Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Sławomir Świerzyński z "Bayer Full" komentuje pomoc finansową od państwa: "Nie rozumiem, czemu jest taki hałas" Sławomir Świerzyński uderza w zespół Kult! "A kto by chciał ich płytę kupić?" Już kilka dni temu Sławomir Świerzyński w rozmowie z mediami skomentował zamieszanie wokół Funduszu Wsparcia Kultury. Przypomnijmy, że wokaliście disco polo zostało przyznanych 150 tys. złotych, a jego żonie, Renacie Świerzyńskiej (dotacja dla Bayer Full Impresariat) aż 400 tys. złotych - łącznie będzie to 550 tys. złotych. Nie za bardzo rozumiem, czemu wokół przyznania nam pieniędzy jest taki hałas. Wszyscy inni mogli dostać, a my nie? Tak jak wszystkie inne uprawnione podmioty przystąpiliśmy do konkursu i dostaliśmy wsparcie. Tak jak wszyscy inni nie pracujemy w zasadzie od końca lutego - wtedy zagraliśmy ostatni koncert, a nasza praca związana jest przede wszystkim z dużymi koncertami - Wirtualna Polska cytuje wokalistę disco-polo. Teraz lider zespołu disco polo był gościem programu na antenie Polsat News. W rozmowie z Agnieszką Gozdyrą muzyk odniósł się do krytycznych słów Kazika Staszewskiego z zespołu Kult, który ostatnio zabrał...