Jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami" dostarczyła widzom mnóstwo emocji. Najwięcej oczywiście wydarzyło się w finale, w którym zwyciężyli Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Tuż po odcinku finalistów, uczestników i gości programu uwiecznili na zdjęciach fotoreporterzy.

Emocjonujący finał "Tańca z Gwiazdami"

Jubileuszową edycję "Tańca z Gwiazdami" wygrali Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska, a w sieci zawrzało. Choć z całej finałowej trójki zdobyli najmniej punktów od jurorów, to decyzję o ich zwycięstwie przesądziły głosy widzów. Tuż po odebraniu Kryształowej Kuli Bagiński ogłosił, że całą nagrodę pieniężną przekaże na fundację wspierającą osoby z zespołem Downa, co wywołało poruszenie na sali.

Wielkie emocje towarzyszyły również finałowi na widowni, gdzie pojawiło się wielu znanych gości. Wśród nich byli m.in. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke, Maffashion, Piotr Mróz, Patrycja Kazadi, Aleksandra Adamska oraz Michał Danilczuk, którzy śledzili zmagania finalistów z pierwszych rzędów.

Kulisy "Tańca z Gwiazdami"

Tuż po opuszczeniu studia przez finalistów, byłych uczestników i zaproszonych gości, fotoreporterzy uchwycili ich na zdjęciach. W obiektywach pojawili się między innymi świeżo upieczeni zwycięzcy - Bagi i Magdalena Tarnowska, którzy pozowali z fanami, dumnie trzymając w dłoniach Kryształową Kulę.

Uwagę przyciągnęli także Maffashion i Michał Danilczuk, którzy wystąpili wspólnie w czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami", zajmując ostatecznie trzecie miejsce. O influencerce i tancerzu od dawna krążą plotki dotyczące rzekomego rozstania po niepotwierdzonym publicznie związku. Choć w studiu zamienili kilka słów, z hali Polsatu wyszli osobno, co tylko podsyciło spekulacje.

Na fotografiach widzimy również Wiktorię Gorodecką. Choć aktorka ostatecznie nie zajęła pierwszego miejsca, z jej twarzy nie znikał uśmiech. Uchwycono również Julię Żugaj, która pojawiła się na finale z partnerem czy Aleksandra Sikorę z partnerką taneczną, którą obdarowywał całusami w policzek. Zobaczcie zdjęcia.

Zobacz także:

Kulisy "Tańca z Gwiazdami" fot. EOS

