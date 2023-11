Kuba Wojewódzki nie chce dłużej mieszkać w luksusowym apartamencie w Warszawie? Tak przynajmniej twierdzi "Super Express", który informuje, że gwiazdor TVN wystawił na sprzedaż swoje mieszkanie na Powiślu. Niestety, okazuje się, że nie każdy może teraz kupić apartamen Kuby! Dlaczego? Powód jest dość zaskakujący...

Kuba wstawił swój ekskluzywny penthouse, do agencji nieruchomości. Oczywiście, jego lokum nie znalazł się na oficjalnej stronie internetowej agencji. To apartament nie dla wszystkich, kupić go mogą jedynie jego znajomi oraz ich znajomi. W pakiecie możliwość oglądania apartamentu w towarzystwie samego gospodarza. Lokal oglądały już dwie małżeńskie pary, ale nie zdecydowały się na kupno- jedna z gwiazd zdradza w rozmowie z "SE".