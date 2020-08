Kuba Wojewódzki zdradził, dlaczego nie wyszło mu z Anną Muchą! Poszło o dzieci?

Kuba Wojewódzki opublikował na Instagramie nową fotkę na której pozuje z Anną Muchą, a wśród jego fanów zawrzało! Internauci w komentarzach pod zdjęciem nawiązywali do związku i rozstania aktorki i dziennikarza i próbowali dowiedzieć się, dlaczego nie są już razem. Jedna z fanek zapytała Kubę Wojewódzkiego wprost, dlaczego nie walczył o Annę Muchę. Gwiazdor TVN odpowiedział!

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki w przeszłości tworzyli jeden z najgorętszych związków w polskim show-biznesie. Niestety, kilkanaście lat temu aktorka i dziennikarz podjęli decyzję o rozstaniu. I chociaż od tamtej chwili minęło już całkiem sporo czasu, to internauci wciąż z sentymentem wspominają związek Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego. Jakiś czas temu fani podejrzewali nawet, że była para wróciła do siebie- szybko okazało się jednak, że Anna Mucha już od dawna jest szczęśliwa u boku Jakuba Wonsa. Ostatnio gwiazda "M jak miłość" była gościem Kuby Wojewódzkiego w programie "Sztuka Łączenia", a w sieci pojawiło się zdjęcie byłej pary. Fotka znów wywołała ogromne emocje!

- Jak to mawiają stara miłość nie rdzewieje 😉

- Ona jest zajebista ogarnij sie i wracaj do niej 👍💪

- Ale Wy pasujecie do siebie ehhhh❤️- komentują fani.