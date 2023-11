Reklama

We wtorkowym odcinku "Kuby Wojewódzkiego" (13.11, 22:30 TVN) gośćmi będą Agnieszka Więdłocha oraz Maciej Stuhr - gwiazdorzy filmu "Planeta Singli 2" (w kinach). Kuba, na swoim Instagramie, zachęca do obejrzenia odcinka poprzez... pocałunek z Maćkiem Stuhrem! Co na to fani?

#planetasingliczyli #seksmisja dziś #tvn#kubawojewódzki z tym drugim - pisze Kuba pod fotką, na której całuje Macieja w usta

To niepierwszy raz, kiedy prezenter całuje swoich gości w show - widzowie mogli już oglądać pocałunki Wojewódzkiego z Borysem Szycem czy Bartkiem Gelnerem. Dlatego to zdjęcie nie budzi aż tak dużych emocji wśród fanów dziennikarza.

Marzy mi się Polska taka, w której Kuba ma chłopaka. I nikt tego nie przeżywa, nikt nie węszy nie wyzywa. Marzy mi się taki kraj, dalej Kuba, nie rób jaj - napisał jeden z internautów, na co Kuba odpowiedział: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.

Dla tych, którzy wciąż zastanawiają się, czy Kuba Wojewódzki jest gejem, przypomnienie jego wywiadu sprzed 2 lat:

Wszystko zaczęło się ode mnie i od mojego programu. Semantycznie i mentalnie Polska jest czasami jak wielkie więzienie. A w więzieniu słowo pedał jest w czołówce słów poniżających. Jesteś cwelem, można tobą pomiatać, poniżać, można z tobą zrobić wszystko. Część społeczeństwa ma ten sam odruch. A we mnie nie ma na to zgody. I zacząłem, bo lubię przewrotność, nawet na krawędzi autodestrukcji, czynić sugestie, że się jeszcze orientacyjnie waham. Że może jednak jestem waginosceptykiem. Taki coming out na pół etatu. Nie trzeba być prorokiem, żeby wiedzieć, że to chwyci. A jak na wizji całowałem się z Borysem Szycem czy Bartkiem Gelnerem wszystko było jasne. [...] Ja na przykład lubię eksperymentować na sobie. Taki mały crash test polskiej tolerancji. Przy retoryce Wojtka Cejrowskiego to niewinny plac zabaw. Uwielbiam ten pojęciowy zamęt jaki czasami widzę w internecie. Na przykład – Wojewódzki nie dość, że gej to jeszcze pedofil, bo woli młode dziewczynki. - mówił Kuba w playboy.pl.

Obejrzycie ten odcinek?

