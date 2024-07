Dorota Wellman za kampanię Lidla otrzymała potężną gażę. 300 tysięcy przekazała na cele charytatywne! Jednak Kuba Wojewódzki ma wątpliwości czy jest to cała gaża, którą dziennikarka oddała potrzebującym...

Kuba Wojewódzki o Dorocie Wellman

W swoim felietonie dla "Polityki" dziennikarz TVN wyraził swoją wątpliwości co do reszty pieniędzy. Choć uważa, że jest to piękny gest, zastanawia się, dlaczego dyskont zapłacił tak mało koleżance z branży:

To piękny gest dużego serca i trochę mniejszego portfela Dorota Wellman, która została nową twarzą firmy Lidl i postanowiła przekazać całe swoje honorarium na cele charytatywne - 300 tysięcy złotych. Niestety nie podała informacji, co z resztą kasy. Bo jeśli to całość to jak przystało na dyskont nie przesadzili z ceną - napisał Wojewódzki.

W mediach już pojawiły się wątpliwości ile tak naprawdę Dorota Wellman otrzymała za kampanię Lidla. Jednak czy insynuacje Kuby są tu na miejscu? Jak uważacie?



