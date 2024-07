Kuba Wojewódzki jest bacznym obserwatorem show-biznesu. Swoje spostrzeżenia w tym temacie publikuje co tydzień na łamach "Polityki". W felietonach często bywa bardzo kąśliwy zarówno w stosunku do postaci, które ceni, jak i do osób, z których najbardziej lubi szydzić.

Reklama

O tym, że Kuba jest wielkim fanem Ewy Farnej wiadomo nie od dziś. Było to widać, za każdym razem, gdy piosenkarka gościła w programie dziennikarza. Sama artystka darzy Wojewódzkiego bardzo ciepłymi uczuciami, do tego stopnia, że goszcząc na jego kanapie poczuła się bardzo swobodnie. Zobacz: Ewa Farna masuje piersi u Wojewódzkiego

Jednak w swoim ostatnim felietonie showman postanowił nieco dopiec Ewie. Wojewódzki zażartować z faktu, że Farna jakiś czas temu odzyskała prawo jazdy, które straciła za jazdę pod wpływem alkoholu. Kuba nawiązał również do informacji na temat nowego chłopaka gwiazdy. Czyżby był zazdrosny? ;)

- Dwie smutne wiadomości dla fanów wokalistki Ewy Farnej. Młoda artystka ma nowego chłopaka, co pewnie złamie serca męskiej części fanów Ewy. Druga to taka, że odzyskała prawo jazdy, co może grozić połamaniem pozostałych organów każdemu, bez względu na płeć.

Jesteśmy ciekawi, czy Ewa za jakiś czas będzie ponownie gościem w programie Wojewódzkiego. Może wtedy odpowie na zaczepki? Zobacz: Wiemy kim jest i jak wygląda chłopak Ewy Farnej!

Zobacz także

Reklama

Farna pokazała swoje prywatne życie w ukochanej Pradze: