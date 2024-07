Anna Lewandowska niedawno pojawiła się w programie Magdy Mołek "W roli głównej". Rozmowa dziennikarki z trenerką została bardzo ciepło przyjęta przez internautów. Ania opowiedziała m.in. o życiu w biedzie i pomocy, jaką otrzymywała od Caritasu:

Ja kiedyś tych pieniędzy nie miałam. Naprawdę nie miałam. Do tego stopnia nie miałam, że chodziłam w dziurawych butach zimą i to był okropny okres w naszym życiu. Do tego stopnia, że nawet pomagał nam Caritas. I kiedy zaczęłam zarabiać swoje pierwsze pieniądze, to było stypendium. Miałam wtedy 18 lat, to było 800 zł. Połowę oddawałam mamie, a połowę miałam dla siebie - zdradziła Anna Lewandowska w programie Magdy Mołek.