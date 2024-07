Kuba Wojewódzki pozazdrościł rolnikom z programu "Rolnik szuka żony"? Gwiazdor TVN pokazał swoim fanom na Instagramie zaskakujące zdjęcie. Dziennikarz do tej pory chętnie chwalił się pięknymi i bardzo drogimi autami a teraz możemy zobaczyć go na... ciągniku rolniczym słynnej marki Ursus!

Internauci byli zachwyceni zdjęciem Kuby na rolniczej maszynie. Fani komentowali, że dziennikarz prezentuje się niczym uczestnik wielkiego hitu TVP "Rolnik szuka żony".

Kubus Ty to zaskakujesz nas wszystkich swoimi brykami

No ! I to jest szpan! a nie jakieś lambor-gi-gi

Rolnik szuka żony?