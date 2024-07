"Kuba Wojewódzki nie żyje"- taka informacja już od kilku dni krąży w sieci. Szokujący tytuł artykułu ma zachęcić użytkowników Facebooka do kliknięcia, co wiąże się z udostępnieniem informacji/spamu na swojej tablicy- tak by zachęcić swoich znajomych do odwiedzenia strony.

Okazuje się, że nieprawdziwe informacje dotyczące śmierci Kuby Wojewódzkiego dotarły już do samego dziennikarza. Gwiazdor TVN w bardzo oryginalny sposób skomentował plotki na swój temat. Na profilu Kuby na Facebooku pojawiło się bowiem zdjęcie zatopionego Ferrari.

Zobacz: Kilka tygodni temu Kuba Wojewódzki pokazał dwa bardzo drogie auta... Teraz pokazał kolejne! "Chłopcy nie dorastają"

Wszystkich pytających, czy to prawda iz aktualnie nie zyje informuje, ze tak. k.- skomentował plotki Kuba Wojewódzki.

Przypominamy, że to nie pierwszy raz, kiedy w sieci pojawiają się nieprawdziwe informacje o śmierci gwiazd. Jakiś czas temu internet obiegły m.in. plotki o śmierci Macieja Musiała czy Artura Barcisia.

Kuba Wojewódzki skomentował szokujące informacje.

W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o śmierci dziennikarza.