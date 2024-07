Kuba Wojewódzki w swojej kolumnie "Mea pulpa" regularnie komentuje show-biznes i wyśmiewa poczynania celebrytów - nie ma litości nawet dla swoich znajomych. Ostatnio to jednak on został wzięty na tapetę. Tygodnik "Wprost" umieścił go na okładce z Michałem Figurskim, który udzielił tygodnikowi ostrego wywiadu. Zrobiło się małe zamieszanie. Przypomnijmy: Figurski przeprasza Wojewódzkiego za okładkę "Wprost"

Teraz szykuje się kolejny konflikt z jego udziałem. Dziennikarz wybrał się nad polskie morze na krótki urlop z ukochaną, co skrzętnie udokumentowali paparazzi. Zdjęcia opublikował dwutygodnik "SHOW", co rozwścieczyło Wojewódzkiego do tego stopnia, że postanowił się zemścić. Na swoim Facebooku opublikował zdjęcie redaktor naczelnej pisma i nawołuje internautów do zdradzania "ciekawostek" z jej życia prywatnego. Kpi również z jej urody.



Redaktor naczelna pisma SHOW, niejaka Małgorzata Guss - Gasińska postanowiła wpieprzyć się w moje życie prywatne na wakacjach. W związku z tym, ja postanowiłem wpieprzyć się w życie prywatne pani Gasińskiej. Jeśli ktoś zna jakieś ciekawostki z jej życia zawodowego i prywatnego to chętnie poczytam ... z wakacyjnym pozdrowieniem k. p s - tak patrzę i patrze na to zdjęcie i chyba już rozumiem dlaczego życie innych jest dla niej ciekawsze ... - czytamy na profilu Kuby.

Dobry rewanż za publikację zdjęć czy tym razem przesadził?

