2 z 6

W imię matki

To, co stało się 13 sierpnia 1996 roku, na zawsze odmieniło życie Kuby Błaszczykowskiego. To właśnie wtedy rozwścieczony ojciec zabił nożem jego matkę.

„Wybiegłem, jak stałem. I widzę, jak mama leży w rowie, i jak ojciec odchodzi (...). Wziąłem ją za rękę, a moje dwa czy trzy palce wpadły do rany. Wtedy wiedziałem, że jest niedobrze. Wydaje mi się, że mama zmarła mi na rękach. Trzy ostatnie wdechy wzięła i nic. Cisza”, wspomina feralną noc piłkarz.

Tego, co działo się później, niemal nie pamięta. Ta tragedia odbiła się na zdrowiu i zachowaniu Kuby. Przestał rosnąć, zamknął się w sobie, stał się agresywny.

„Widzisz blizny? Wziąłem szkło i próbowałem... Miałem wtedy czternaście lat. Były ciężkie momenty”, wyznał w rozmowie z Domagalik.

Złych emocji Kuba nie potrafił przepracować w gabinecie psychologa. Stał się podwórkowym zabijaką, który na każdym kroku udowadniał swoje racje pięścią. Gdy ktoś pytał:

„Która godzina?”, odpowiadał: „Twoja ostatnia”. „Chciałem pokazać przed kolegami, jaki ze mnie kozak. Jak umiem się bić. Zaszpanować”, wspomina Błaszczykowski.

Jego zachowanie było tak nieznośne, że nawet ukochana babcia Felicja, która rozumiała, że wnuk odreagowuje w ten sposób traumę, nie dawała sobie z nim rady i czasem miała go dość. Podczas jednej z awantur w nerwach kazała mu się wynieść z domu. W rodzinnych Truskolasach Kuba szybko dorobił się opinii chuligana. Najpierw słyszał, jak sąsiedzi mówią o nim: „syn mordercy”, a potem: „taki sam jak ojciec”. Te porównania doprowadzały go do szewskiej pasji i wzmagały agresję. Ukojenie przynosiła mu jedynie piłka, którą mógł kopać godzinami. Tylko na boisku nie słyszał, że jest do niczego, że nic dobrego z niego nie wyrośnie. Chciał pokazać, że potrafi być najlepszy. Robił to dla siebie i mamy, której do dziś dedykuje każdego zdobytego gola.