O życiu prywatnym Jakuba Błaszczykowskiego niewiele wiadomo. Sportowiec ma piękną żonę, Agatę, dwie córki i najprawdopodobniej lada moment przywita na świecie trzecie dziecko! Skąd wiadomo, że rodzina Błaszczykowskiego powiększy się skoro nikt nic nie mówi? Zdjęciami ciężarnej WAG pochwaliły się koleżanki w sieci! Tylko spójrzcie!

Reklama

Agata Błaszczykowska jest w ciąży

Agata Błaszczykowska w przeciwieństwie do Anny Lewandowskiej czy MaRiny Szczęsnej niechętnie dzieli się informacjami z życia prywatnego w sieci. Co prawda, żona Błaszczykowskiego ma konto na Instagramie, ale do tej pory nie umieściła tam żadnego zdjęcia. Ostatnio jej przyjaciółki zrobiły to jednak za nią, oznaczając ją na ich fotografiach. I w ten sposób dowiedzieliśmy się, że Kuba po raz trzecie zostanie ojcem!

Nasze fajne, babskie popołudnie - napisała Aneta Sadlok, żona Macieja Sadloka, aktualnie gracza Wisły Kraków.

Zobacz także: "Wziąłem szkło i próbowałem..." Błaszczykowski dorastał w cieniu ogromnej tragedii. Mało brakowało, żeby...

I pokazała zdjęcie, na którym widzimy ją w towarzystwie innych WAG m.in. Anny Peszko i ciężarnej Agaty Błaszczykowskiej. Żona byłego kapitana reprezentacji Polski ubrała dość luźny, czerwony sweter. Ale duży brzuszek dość wyraźnie odznaczał się, nie pozostawiając żadnych złudzeń.

Kuba i Agata do tej pory nie podzielili się z fanami i mediami radosną nowiną. Małżeństwo wychowuje dwie córki: Oliwkę i Lenę. Czy kolejna pociecha pary również będzie dziewczynką? Czekamy na oficjalne potwierdzenie tych informacji!

Gratulujemy!

Agata Błaszczykowska ma już duży brzuszek