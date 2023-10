Już w najbliższy piątek Polsat wyemituje najnowszą odsłonę programu "The Four. Bitwa o sławę", a w nim kolejna dawka wielkich emocji! Tym razem w muzycznym talent-show zobaczymy m.in. Magdalenę Krzemień. Odważna i pewna siebie uczestniczka zaśpiewa przebój Welshly Arms „Legendary”. Podczas wystąpienia Magdaleny Krzemień wydarzy się coś, co oburzy jednego z jurorów. Uczestniczka show podejdzie do Kuby Badacha, zacznie do niego śpiewać i uściśnie mu dłoń. To skrócenie dystansu nie spodoba się jurorowi! Po zakończeniu występu Kuba Badach ostro skomentuje zachowanie Magdy na scenie. Zobaczcie fragment programu "The Four"!

Czy komentarz Kuby Badacha zaważy na ocenie końcowej występu Magdy Krzemień? Jak jej wykonanie ocenią pozostali jurorzy?

Kuba Badach ostro oceni zachowanie uczestniczki "The Four".