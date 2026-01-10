Za nami uroczysta Gala Mistrzów Sportu, podczas której ogłoszono wyniki 91. edycji plebiscytu "Przeglądu Sportowego". O statuetkę Najlepszego Sportowca Polski 2025 walczyło 25 wybitnych zawodników i zawodniczek. W gronie nominowanych znaleźli się m.in. Iga Świątek, Aleksandra Mirosław, Maria Żodzik czy Robert Lewandowski. Kto tym razem zdobył najwięcej głosów kibiców?

Gala Mistrzów Sportu - nominowani w 91. edycji plebiscytu "Przeglądu Sportowego"

W 91. edycji plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski 2025 nominowano 25 wybitnych sportowców. Oto oni:

Agata Barwińska (żeglarstwo) Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo) Krzysztof Chmielewski (pływanie) Zuzanna Cieślar (szermierka) Agata Kaczmarska (boks) Anna Puławska i Martyna Klatt (kajakarstwo) Agnieszka Korneluk (siatkówka) Aleksandra Król-Walas (snowboard) Robert Kubica (automobilizm) Wilfredo Leon (siatkówka) Robert Lewandowski (piłka nożna) Kamil Majchrzak (tenis) Natalia Maliszewska (short track) Miko Marczyk (automobilizm) Aleksandra Mirosław (wspinaczka) Katarzyna Niewiadoma-Phinney (kolarstwo) Ewa Pajor (piłka nożna) Mateusz Ponitka (koszykówka) Aneta Rygielska (boks) Władimir Siemirunnij (łyżwiarstwo szybkie) Julia Szeremeta (boks) Iga Świątek (tenis) Bartosz Zmarzlik (żużel) Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie) Maria Żodzik (lekkoatletyka)

Gala Mistrzów Sportu - kto wygrał?

Gala Mistrzów Sportu odbyła się w sobotę 10 stycznia w warszawskim Teatrze Wielkim w Warszawie i zgromadziła znanych polskich sportowców oraz wielu znamienitych gości. To właśnie wtedy poznaliśmy triumfatora tegorocznej edycji plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Choć nominowanych było aż 25 nazwisk, do finałowej trójki awansowali tylko najlepsi. Oto sportowcy, którzy znaleźli się na podium:

Trzecie miejsce zajął Wilfredo Leon

zajął Wilfredo Leon Drugie miejsce zajęła Iga Świątek

zajęła Iga Świątek Zwyciężczynią 91. edycji plebiscytu "Przeglądu Sportowego" została Klaudia Zwolińska! Serdecznie gratulujemy!

Fot. Hornet/REPORTER

Zobacz także: