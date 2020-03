"Dance Dance Dance" Kto odpadł w 2. odcinku? "To było złe, do kitu!" Ida Nowakowska nie wytrzymała!

Trwa kolejny odcinek "Dance Dance Dance", w którym zostało pięć par: Ania Karczmarczyk i Mateusz Łapka, Rafał Jonkisz z bratem Krzysztofem, Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska, Przemek Cypryanski i Rafał Mroczek oraz Fot Lovers. Po pierwszych tańcach najgorzej wypadli Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska, którzy zdobyli zaledwie 13,5 punktu. Po duetach przyszedł czas na solówki. Zatańczyli: Rafał Mroczek, Rafał Jonkisz, Mateusz z Fit Lovers, Ania Karczmarczyk i Aleksander Sikora.

Zobacz także: Kasia Stankiewicz ucieszyła się, że odpadła z "Dance Dance Dance"! Reakcja Muchy ostra jak zawsze: "Nie kumam...”

Punktacja w "Dance Dance Dance"

Ania Karczmarczyk i Mateusz Łapka zatańczyli do piosenki Shakiry "Hips Don't Lie".

To było trochę za leniwe - powiedziała Anna Mucha.

Za swój występ otrzymali w sumie 18 punktów.

Zobacz także: Mateusz Łapka to odkrycie "Dance Dance Dance"! Kim jest partner Ani Karczmarczyk w programie?

Rafał Jonkisz z bratem Krzysztofem zmierzyli się z hip-hopowym tańcem do utworu "Talk Dirty" Jasona Derulo. Za występ dostali 21 punktów.

Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska to jedna z najbardziej kontrowersyjnych par. Zatańczyli do piosenki "It's Gonna Be Me" boysbandu *NSYNC.

To było złe (...) Wszystkie synchrony były do kitu - skomentowała Ida Nowakowska.

Ostatecznie para otrzymała 13,5 punktu.

Przemek Cypryanski i Rafał Mroczek zatańczyli do utworu "Hit The Road Jack". Rafał Mroczek po tańcu powiedział Idze Nowakowskiej, że jej ostatnie słowa bardzo obciążyły go psychicznie. Ida powiedziała wówczas, że jeżeli jeszcze raz się pomyli w tańcu, dostanie od niej 0 punktów.

Przemek i Rafał ostatecznie dostali 20,5 punktu.

Na końcu wystąpili Fit Lovers. Zatańczyli do utworu "Échame La Culpa" Luisa Fonsiego i Demi Lovato. Zdobyli w sumie 21,5 punktu.