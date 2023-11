Kariera Viki Gabor nabrała tempa po wygranej w Eurowizji Junior w 2019 roku. Kilka miesięcy wcześniej 12-latka dała się poznać w programie "The Voice Kids", gdzie doszła aż do finału. Po eurowizyjnej wygranej życie nastolatki obróciło się o 180 stopni. Napięty kalendarz powoduje, że czasami opuszcza dni w szkole. Jak do medialnego sukcesu córki podchodzą rodzice Viki? Nie jest tajemnicą, że młoda wokalistka wywodzi się z bardzo muzykalnej rodziny. To właśnie podczas rodzinnych spotkań karaoke dziewczynka odkryła swój talent.

Reklama

Niedawno Wiktoria nagrała swój pierwszy duet i to z legendą polskiej sceny! Kayah w rozmowie z Party.pl zdradziła kilka szczegółów na temat tego, jak do kariery Viki podchodzą jej rodzice. Czy jest według niej za młoda na karierę? Posłuchajcie, co powiedziała!

Zobacz także: Viki Gabor i Kayah apelują o ochronę środowiska. Gest 12-latki zawstydzi niejednego artystę!

screen z teledysku