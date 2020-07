Anna Lewandowska zdradziła "Fleszowi" rodzinne sekrety! Kto wybrał imię Laura, czy dziewczynka ma już opiekunkę?

Anna Lewandowska ostatnio zamieściła na Instagramie swoje zdjęcie po nieprzespanej nocy i jeszcze tego samego poranka służyła poradą Małgorzacie Rozenek-Majdan, która pytała, czy karmiąca mama może

w takiej sytuacji napić się kawy. Bo jak twierdzi badania wykazują, że 300 miligramów kofeiny jest dozwolone w takim przypadku i można to przeliczyć na dwie niewielkie filiżanki naturalnej kawy. Wielu ludzi nie może uwierzyć, że nie pomaga jej sztab niań. Czy Anna naprawdę sama zajmuje się dziećmi?

Na razie bardzo pomagają nam w opiece obie babcie. Na stałe nie mam ani jednej niani do dzieci i wydaje mi się, że właśnie przyszedł ten czas, żeby to zmienić. Do tej pory zdarzało się, że brałam dziewczynki ze sobą nawet na spotkania biznesowe, ale na dłuższą metę nie jest to dobre ani dla dzieci, ani dla mnie. W Monachium mam nieco łatwiej, bo Klara już chodzi do przedszkola i zazwyczaj to Robert odbiera ją po południu i przywozi do domu.