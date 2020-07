Anna Lewandowska szczerze o roli podwójnej mamy: "Ledwo mam czas na 3-minutowy prysznic" 

Anna Lewandowska w najnowszym wywiadzie zdradziła, jak wygląda jej życie po urodzeniu drugiego dziecka. Czy będąc podwójną mamą trenerka ma czas na relaks i chwile tylko dla siebie? Żona Roberta Lewandowskiego w szczerej rozmowie z mediami opowiedziała o swojej metodzie na odpoczynek. Nie uwierzycie, co najbardziej relaksuje młodą mamę!

Anna i Robert Lewandowscy blisko dwa miesiące temu po raz drugi zostali rodzicami. Dokładnie 6 maja trenerka urodziła drugą córeczkę, Laurę- tuż przed narodzinami dziewczynki, starsza córka Ani i Roberta skończyła trzy lata. Jak trenerka Polek radzi sobie w roli podwójnej mamy?

A co pomaga zrelaksować się młodej mamie? Wspólne oglądanie filmów z mężem? A może czytanie książek? Nic z tych rzeczy! Anna Lewandowska woli kontakt z fanami i treningi!

Nie oglądam filmów, zasypiam po trzech minutach dlatego mój mąż mówi "nie jesteś kompanem dla mnie do filmów". Jeżeli chodzi o książki, czytam teraz o wychowaniu -psychologia dziecka. (...) Dla mnie relaks to kontakt z moimi odbiorcami w social mediach. Kocham prowadzić live'y. Teraz ruszyliśmy z Fighter Challenge. Godzina potu, razem z kamerą i moją przyjaciółką. To jest dla mnie relaks - wyznała w rozmowie z gala.pl.