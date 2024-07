1 z 13

Już w najbliższą sobotę czekają nas kolejne emocje związane z programem "X Factor". Po burzliwych bootcampach, gdzie wyłoniono finałową dwudziestkę, przyszedł czas na ostatni etap przed występami na żywo - domy jurorskie. Tatiana Okupnik, Czesław Mozil, Ewa Farna i Kuba Wojewódzki zaprosili wybranych przez siebie gości, którzy pomogą im wybrać po trzy osoby do ostatecznego finału.

W tym sezonie w roli pomocników jurorów zobaczymy: Stanisława Soykę (Czesław), Kubę Badacha (Ewa), Andrzeja Piasecznego (Tatiana) i Titusa z zespołu Acid Drinkers (Kuba).

W toskańskim San Gimignano rozgrywać się będą losy drużyny Tatiany w której znaleźli się: Małgorzata Uścisłowska "Lanberry", Małgosia Markowska, Ania Tacikowska, Karolina Duszkiewicz oraz João de Sousa. Wszyscy oni zaśpiewają wybraną piosenkę przy akompaniamencie gitary lub fortepianu. Także w Toskanii Czesław Mozil razem ze Stanisławem Soyką wybierze finałową trójkę w grupie chłopców 16-24 lata. Kuba Jonkisz, Aleksaner Kamiński, Kasper Gołda, Kuba Jurzyk i Artem Furman - to oni powalczą o miejsce w finale.

Ewa Farna zaprosi Kubę Badacha do Pragi. Mąż Aleksandry Kwaśniewskiej podczas warsztatów pomoże dziewczynom doszlifować przygotowywany występ. Do walki staną Magdalena Bal, Beata Spychalska, Marta Bijan, Daria Zawiałow i Agata Dziarmagowska. Ostatnia grupa to zespoły pod przewodnictwem Kuby Wojewódzkiego. W „Alvernia Studios” pod Krakowem zmierzą się: Cała Góra Barwinków, Poprzytula, Hatbreakers, Pop It Up oraz Trzynasta W Samo Południe.

Kto okaże się najlepszy? Przekonamy się w sobotę.

