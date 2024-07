Narodziny dzieci wśród gwiazd i postaci z show-biznesu wzbudzają ogromne emocje. Podobnie jest z członkami rodzin królewskich. Oczywiście w rankingu popularności przyszłych koronowanych głów, książę William i księżna Kate nie mają sobie równych, ale duże zainteresowanie generują też inne europejskie monarchie. We wrześniu poinformowano, że szwedzka księżniczka Madeleine jest w ciąży. Przypomnijmy: Baby boom w wyższych sferach. Piękna księżniczka Madeleine jest w ciąży

Reklama

Księżniczka należy do jednej z najbardziej lubianych postaci szwedzkiej rodziny królewskiej, a jej poród był zaplanowany na marzec. Wszystko jednak trochę przyśpieszyło. Jak poinformowała dziś agencja "Reuters" powołując się na oficjeli ze Szwecji, 31-letnia księżniczke Madeleine urodziła już zdrową córeczkę. Warto nadmienić, że Madeleine jest czwarta w kolejce do królewskiego tronu. Szczęśliwa mama wraz z ojcem dziecka, Christopherem O'Neillem, na co dzień mieszka w Nowym Jorku.

Gratulujemy i witamy na świecie kolejne "royal baby" :)

Zobacz: Sensacyjne doniesienia z Anglii. Księżna Kate w drugiej ciąży!

Zobacz także

Reklama

Księżna Kate na uroczystej gali w naszyjniku z sieciówki: