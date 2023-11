Księżniczka Charlotte ma zaledwie 3 lata, a już teraz jednym gestem potrafi rozbawić cały świat. W internecie pojawiło się właśnie nagranie z uroczystych obchodów urodzin królowej Elżbiety. Jednak to nie monarchini jest na nim gwiazdą i główną bohaterką. Całe show skradła jej urocza prawnuczka, Charlotte!

Reklama

Zobacz: W takiej sytuacji księżnej Kate jeszcze nie widzieliście! Charlotte i George to niezłe rozrabiaki!

Na wspomnianym nagraniu księżniczka Charlotte jest z rodzicami oraz prababcią na balkonie. Dziewczynka bacznie obserwuje królową. Widać, że prababcia jest dla niej autorytetem. W końcu to prawdziwa królowa, której kłaniają się poddani! Księżniczka Charlotte podziwia ją do tego stopnia, że stara się naśladować każdy jej gest. Gdy królowa Elżbieta klaskała - 3-latka robiła to samo. Jednak gdy Charlotte zauważyła, że jej prababcia zaczęła machać do tłumów, ona również pozdrowiła ich swoją malutką rączką. Ten moment uchwyciła również księżna Kate, która od razu podzieliła się swoim spostrzeżeniem z mężem. Oboje nie kryli rozbawienia!

Królowa Elżbieta może być dumna, ponieważ na jej oczach rośnie kolejna, prawdziwa dama! Ta dziewczynka podbije kiedyś świat! Zgadzacie się z nami?

POLECAMY: Współczesna księżniczka i ikona mody w jednym? Przejrzeliśmy stylizacje księżnej Kate!

Księżniczka Charlotte naśladuje swoją prababcię

Daily Mail

Ta dziewczynka to prawdziwa showmanka!

East News

Reklama

Korzystasz z Facebook Messengera? Od dziś możesz otrzymywać od Party najważniejsze informacje ze świata showbiznesu! Kliknij - to zajmie Ci minutę.