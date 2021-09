Księżniczka Beatrycze urodziła! Znamy płeć

Księżniczka Beatrice wychodzi za mąż! Ta wspaniała nowina została już oficjalnie potwierdzona przez Pałac Buckingham. W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, w którym dowiadujemy się o szczegółach uroczystości. Okazuje się, że zostało już naprawdę niewiele czasu na przygotowania! Zobacz także: Żarty z księcia Harry'ego na BAFTA 2020. Reakcja Kate i Williama? To trzeba zobaczyć Znamy szczegóły ślubu księżniczki Beatrice! Już niedługo rodzinę królewską czeka wspaniała uroczystość, bowiem księżniczka Beatrice wychodzi za mąż! Jej serce skradł przystojny Włoch, Edoardo Mapelli Mozzi. W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się kiedy i gdzie odbędzie się uroczystość zaślubin! Księżniczka Beatrice i Edoardo Mapelli Mozzi powiedzą sobie sakramentalne TAK w piątek, 29 maja. Królowa Elżbieta II zgodziła się, aby zaślubiny odbyły się w królewskiej kaplicy. Przyjęcie weselne zostanie zorganizowane w ogrodach Pałacu Buckingham. Oczywiście gospodarzem całego wydarzenia będzie sama monarchini, Elżbieta II! Fani nie kryją zachwytu na wieść o ślubie księżniczki o czym dali znać w komentarzach pod oświadczeniem. - Tak się cieszę Waszym szczęściem. Gratulacje i czekam na zdjęcia w białej sukni. - Wspaniała wiadomość... Nie mogę się doczekać królewskiego ślubu. ❤️ - Wreszcie ten ślub się odbędzie. Tak długo na niego czekam. - Niesamowite 😍 Co za wspaniała wiadomość - Gratulacje. To będzie przepiękna uroczystość - piszą zachwyceni fani. Ślub Księżniczki Beatrice i Edoardo Mapelli Mozzi będzie pierwszą uroczystością organizowaną na terenie pałacu Buckingham od czasu ślubu Kate i Williama . Zapewne będzie to spektakularne wydarzenie,...