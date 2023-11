Księżna Kate i książę William do niedawna uchodzili za wyjątkowo zgrane małżeństwo. Wydawało się, że idealnie się dobrali, a ich miłości nic nie może zaszkodzić. Rzeczywistość nie wygląda jednak tak kolorowo, tak samo jak przeszłość pary. Nie jest przecież żadną tajemnicą, że księżna Kate i książę William przed ślubem rozstawali się i to kilka razy! Na jaw wyszła również słodka zemsta Kate, którą William z pewnością zapamięta do końca życia. Przeczytajcie poniżej, co zrobiła księżna!

Księżna Kate zemściła się na Williamie

Księżna Kate i książę William nie mieli łatwych początków, a ich związek przechodził liczne kryzysy. Księżna Kate szybko zauważyła, że jej ukochanego ciągnie do innych kobiet, kolegów i imprez. Często to właśnie te rozrywki przekładał nad spotkania z Kate. Gdy do prasy wyciekły zdjęcia, że książę dotyka półnagą kobietę, Kate powiedziała "dość". Wtedy para rozstała się po raz pierwszy. Gdy jednak Kate i William zatęsknili za sobą i wrócili do siebie, pojawił się nowy problem... książę nie chciał się ustatkować, a Kate marzyła o ślubie! Do tego otrzymała przydomek "Waity Katy", który odnosił się do jej oczekiwania na zaręczyny. Kate znów nie wytrzymała i para rozstała się po raz kolejny.

Tym razem jednak Kate zdecydowała się zemścić na Williamie! Jej sposób okazał się mistrzowski - rzuciła się bowiem w wir imprez i pozwalała się fotografować. Nigdy jednak nie udzielała żadnych wywiadów w prasie, ale pokazywała Williamowi, co stracił i że doskonale się bez niego czuje.

- Pojawiała w jak największej ilości miejsc bez Williama, by go ukarać. Mimo że była fotografowana na imprezach, nie zrobiła z siebie głupca, a co najważniejsze, nie rozmawiała z prasą - zdradziła była korespondentka królewska, Jennie Bond.

To podziałało! Książę William zrozumiał, że nie może żyć bez Kate i para wróciła do siebie w 2008 roku. Do zaręczyn doszło jednak dopiero 2 lata później. Dziś Kate i William są małżeństwem i mają troje dzieci, a prasa po raz kolejny donosi o nowych kryzysach w ich relacji. Można jednak podejrzewać, że książę zapamiętał zemstę Kate na zawsze i nie chciałby tego powtarzać!

Księżna Kate i książę William nieustannie walczą z kolejnymi kryzysami

Para jest związana ze sobą od lat

