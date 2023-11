Księżna Kate w rodzinie królewskiej patronuje wszelkim akcjom związanym z dziećmi. Z każdym rokiem przejmuje coraz więcej obowiązków, które jeszcze niedawno wykonywała sama królowa. Ostatnio pojawiła się na imprezie wspierającej Family Action. Patronat nad nią przekazała jej królowa, która sama zajmowała się akcją od ponad 65 lat! Zobaczcie, jak księżna Cambridge zastąpiła królową Elżbietę. Najbardziej zaskoczyła stylizacja, którą wybrała!

Księżna Kate w swetrze i jeansach!

Księżna Kate gościła na farmie choinkowej wśród rodzin, które otrzymują wsparcie od Family Action. Tam pomagała dzieciom pisać listy do św. Mikołaja, uczyła jak można zrobić ekologiczne ozdoby świąteczne i ubierała choinkę. Razem z dziećmi wybrała też choinki, które trafią do przedszkoli, a potem wszyscy wspólnie wypili gorącą czekoladę. Kolejny patronat idealnie wpisuje się w dotychczasową działalność księżnej Cambridge, która jest znana z tego, że uwielbia dzieci i jak widać na zdjęciach – jest to miłość z wzajemnością.

Na farmie choinkowej Kate pojawiła się w casualowym wydaniu. W takiej stylizacji jest widywana bardzo rzadko! Co więcej wybrała kolory, które kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia. W zielonym swetrze, jeansach i lekkiej kurtce puchowej wyglądała doskonale.

Sami spójrzcie!

