Od kilku tygodni do mediów docierały niepokojące wieści o stanie księżnej Kate, która źle znosiła pierwsze tygodnie drugiej ciąży. Rodzina królewska wystosowała nawet oficjalny komunikat, w którym poinformowała, że z uwagi na nie najlepsze samopoczucie księżna jest zmuszona odwołać kilka oficjalnych wizyt. Przypomnijmy: Księżna Kate źle znosi ciążę. Jest oficjalne oświadczenie

Teraz wszyscy mogą odetchnąć z ulgą. Kate pojawiła się wczoraj na Wildlife Photographer of The Year Awards w Londynie i zachwyciła wszystkich w eleganckiej sukni eksponującej nogi. Fotografowie jednak i tak skupiali swoją uwagę na okolicach brzucha księżnej, doszukując się pierwszych ciążowych krągłości. Póki co, są one niewielkie, gdyż to dopiero czwarty miesiąc ciąży, choć Kate i tak starała się zasłaniać newralgiczne miejsce torebką.

Tak ciężarna Kate prezentowała się wczoraj w Londynie: