Syn albo córka księżnej Kate i księcia Williama urodzi się w szpitalu St Mary's w Londynie. Jak podają serwisy informacyjne w jego okolicach zmieniono ruch i ograniczono miejsca do parkowania. Wszystko z myślą o dziennikarzach. Ekipom zapewniono specjalne drabiny, tak aby mieły lepszy wgląd na to co się dzieje.